Aspirante vedovo, stasera su Rai Movie il film con Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto

Aspirante vedovo è il film che va in onda stasera su Rai Movie alle 21:10, la divertente commedia diretta da Massimo Venier, remake de Il vedovo diretto da Dino Risi.

Alberto Nardi si dà arie da imprenditore giovane e dinamico ma per adesso è riuscito solo a collezionare un fallimento dopo l'altro. L'unico suo vero affare, sulla carta, è stato quello di sposare Susanna Almiraghi, grande industriale del Nord, una delle donne più ricche e potenti del paese. Susanna, però, non ne può più di quel marito cialtrone e inconcludente e ha deciso di lasciarlo affogare nei suoi debiti. Per Alberto è la fine, ma il destino sembra volergli dare una mano: Susanna rimane vittima di un incidente aereo. Di colpo Alberto si ritrova miliardario, l'impero di sua moglie adesso è suo e già si atteggia a grande capitano d'industria. Purtroppo per lui il sogno dura poco: Susanna su quell'aereo non è mai salita, Alberto torna ad essere solo e soltanto il marito dell'Almiraghi. Ma quelle poche ore hanno lasciato il segno, Alberto ci ha preso gusto e inizia a pensare al modo per liberarsi di sua moglie e tornare a recitare il ruolo a lui più congeniale: Aspirante vedovo.

Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto sono diretti da Massimo Venier nella commedia Aspirante vedovo, distribuita nelle sale nel 2013. Il film è il remake de Il vedovo, diretto da Dino Risi ed interpretato da Alberto Sordi e Franca Valeri. Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto si erano incontrati sui set cinematografici in altre due occasioni, nei film Maschi contro femmine e Femmine contro maschi, diretti da Fausto Brizzi.