Ashton Sanders sarà Bobby Brown nel film I Wanna Dance With Somebody, sulla vita di Whitney Houston

L'attore Ashton Sanders reciterà nel film I Wanna Dance With Somebody, in cui si racconterà la storia di Whitney Houston, con il ruolo di Bobby Brown.

Il progetto seguirà la vita e la carriera dell'artista che ha venduto oltre 200 milioni di album in tutto il mondo e ha conquistato ben 6 Grammy, 16 Billboard Music Award, 22 American Music Award e 2 Emmy.

Naomi Ackie avrà il ruolo di Whitney Houston nel film I Wanna Dance With Somebody, scritto dal nominato al premio Oscar Anthony McCarten. La regia del progetto è di Kasi Lemmons e Ashton Sanders, star di Moonlight, interpreterà il cantautore, rapper e ballerino Bobby Brown.

L'atista ha conosciuto Whitney nel 1989, ai Soul Train Music Award, e ha stretto con lei un'amicizia che si è poi trasformata in una storia d'amore che ha portato alle nozze il 18 luglio 1992. La coppia ha collaborato a lungo e ha avuto una figlia, Bobbi Kristina Brown.

Il matrimonio è stato all'insegna di infedeltà, violenza e uso di sostanze stupefacenti, conducendo poi al divorzio avvenuto il 24 aprile 2008.