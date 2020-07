Arturo Muselli: "Il finale del Trono di Spade? A me è piaciuto"

Arturo Muselli, quando non è Enzo "Sangue Blu" per Gomorra, è un nerd amante de Il Trono di Spade, talmente fan da aver trovato piacevole addirittura la stagione finale, osteggiata dai più.

E in realtà, ospite dell'UltraPop Festival, Arturo Muselli ha svelato che per difendere quello che per qualcuno è indifendibile - l'ultima stagione de Il trono di spade, con attenzione particolare al gran finale di serie - ha dovuto addirittura litigare con uno dei suoi più cari amici dai tempi del liceo. "Ho letto che molte persone se la sono presa per come hanno deciso di concludere Il Trono di Spade, però io non sono scontento del finale".

Il Trono di Spade 8x03: una foto di Daenerys e Jon Snow

In realtà qualche consiglio a HBO e ai due ex showrunner Muselli l'avrebbe dato volentieri: "Sinceramente sono d'accordo anch'io sul fatto che sarebbe stato meglio allungare la stagione di almeno un paio di episodi". A parte questo, però, deve riconoscere di aver trovato: "Tante scene scritte e girate benissimo, come quando Tyrion Lannister, nei sotterranei, scopre i cadaveri del fratello e della sorella sotto le macerie. Quella è una scena potentissima in cui immagino che, oltre, alla scrittura, anche l'attore abbia aggiunto molto del suo. Ci sono un paio di episodi davvero notevoli, come quello girato completamente di notte. E tanti fan si sono lamentati anche di quello, per esempio per il buio, ma io non sono d'accordo. Insomma a me l'ultima stagione del Trono è piaciuta". Qualcuno, nella quinta stagione di Gomorra - La Serie, gliela farà pagare per queste dichiarazioni?