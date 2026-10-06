Artificial, Guadagnino sorprende con il film su OpenAI: le prime reazioni sono entusiaste

Il nuovo film di Luca Guadagnino ha debuttato al New York Film Festival e le prime impressioni sono decisamente positive, specialmente per il protagonista Andrew Garfield, nei panni del CEO di OpenAI.

L'intelligenza artificiale raccontata da Luca Guadagnino fa ridere, mette a disagio e, stando alle prime impressioni, lascia anche una certa inquietudine addosso. Artificial ha debuttato al New York Film Festival e i commenti della stampa arrivati dopo la proiezione accendono subito le aspettative sul nuovo lavoro del regista.

Al centro c'è il terremoto che nel 2023 ha scosso OpenAI, con Sam Altman prima allontanato dalla società e poi richiamato alla guida nel giro di pochi giorni. A prestargli volto e movenze è Andrew Garfield, che sembra aver trovato un personaggio molto più lontano dai suoi ruoli più rassicuranti.

Artificial, le prime reazioni esaltano il nuovo film di Guadagnino

Luca Guadagnino, il nuovo film Artificial è incentrato sullo scandalo di OpenAI

Più che un film sull'intelligenza artificiale in senso stretto, Artificial sembra interessato alle persone che ne decidono il futuro. Luca Guadagnino entra nelle stanze del potere della Silicon Valley e trasforma riunioni, rivalità e lotte interne in una commedia nerissima, nella quale dietro le grandi dichiarazioni sul progresso continuano ad affiorare ambizione, ego e interessi economici.

Matt Neglia di Next Best Picture lo ha definito "divertente quanto terrificante", parlando di una storia capace di interrogarsi su potere, controllo e avidità senza perdere la componente spettacolare. Parole molto positive anche per Andrew Garfield, la cui interpretazione di Sam Altman viene descritta come sorprendente proprio perché riesce a rendere contemporaneamente credibile il suo carisma e qualcosa di molto meno rassicurante.

Eric Kohn ha invece parlato di una dark comedy particolarmente centrata, mentre il critico Jairo Jiménez ha sottolineato come Guadagnino utilizzi il mondo aziendale per mettere sotto osservazione la Silicon Valley e le sue contraddizioni. Tra i giudizi più netti c'è quello di Clayton Davis di Variety, secondo cui Artificial sarebbe "il miglior film di Guadagnino degli ultimi dieci anni".

Andrew Garfield diventa Sam Altman, Yura Borisov è Ilya Sutskever

Andrew Garfield interpreta Sam Altman in Artificial

Il confronto che regge il film non passa soltanto da Garfield. Yura Borisov, reduce dal successo di Anora, interpreta Ilya Sutskever, tra le figure centrali nella storia di OpenAI e nel complicato rapporto tra sviluppo tecnologico e timori sulle sue possibili conseguenze. Anche la sua performance ha raccolto apprezzamenti nelle prime reazioni.

Attorno ai due protagonisti Guadagnino ha costruito un cast decisamente affollato. Monica Barbaro è Mira Murati, Ike Barinholtz interpreta Elon Musk e Mark Rylance presta il volto a Geoffrey Hinton. Compaiono inoltre Jason Schwartzman, Zosia Mamet, Cooper Hoffman, Chris O'Dowd, Cooper Koch e Billie Lourd. Simon Rich firma la sceneggiatura, mentre Damon Albarn accompagna il racconto con una colonna sonora elettronica.

E Sam Altman cosa pensa di vedere Andrew Garfield nei suoi panni? I due non si sono incontrati, ma il CEO di OpenAI ha raccontato a Vanity Fair un episodio piuttosto surreale: passando vicino al set si è trovato davanti Garfield vestito esattamente come lui e con uno zaino identico. La sensazione, ha spiegato, era quella di essere finito dentro un curioso "glitch della simulazione".

Guadagnino non teme la reazione dei protagonisti reali

Raccontare persone ancora al centro di uno dei settori più potenti e discussi del momento poteva trasformarsi in un terreno delicato. Guadagnino, però, ha chiarito di non essere preoccupato dalle eventuali reazioni di Altman o degli altri personaggi rappresentati nel film. Secondo il regista, infatti, chi dispone di molto potere deve anche essere consapevole delle responsabilità che ha verso la comunità.

Il percorso produttivo di Artificial, del resto, non è stato lineare. Il film, costato circa 40 milioni di dollari, è stato portato a termine da Neon dopo l'uscita dal progetto di Amazon MGM Studios. Ora, dopo l'accoglienza ricevuta a New York, l'attenzione si sposta inevitabilmente anche sulla stagione dei premi.

Negli Stati Uniti Artificial arriverà nei cinema il 25 dicembre. E se le prime reazioni troveranno conferma, per il regista italiano potrebbe essere uno dei titoli più discussi della sua carriera.