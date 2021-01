Arnold Schwarzenegger ha ricevuto il vaccino e invita i fan: "Fate come me se volete vivere" (VIDEO)

Arnold Schwarzenegger ha ricevuto il vaccino contro il COVID e ha condiviso un video per invitare i suoi follower a seguire il suo esempio per dare il proprio contributo a superare questa crisi internazionale.

Il filmato mostra la star del cinema all'interno della propria macchina e un'infermiera che gli fa l'iniezione mentre l'attore le annuncia di essere pronto, prima di ringraziarla più volte e rivolgersi ai suoi fan.

Arnold Schwarzenegger dichiara guardando dritto in camera: "Ho appena ricevuto il mio vaccino e raccomando a tutti di fare lo stesso. Fate come me se volete vivere".

L'attore ha inoltre scritto online: "Oggi è stata una bella giornata. Non sono mai stato più felice nell'aspettare in coda. Se siete idonei, unitevi a me e iscrivetevi per ottenere il vaccino".

Il protagonista di tanti film memorabili come Terminator ha voluto condividere la propria esperienza, come hanno già fatto molti attori tra cui Ian McKellen e politici tra cui il nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden, sperando di dare il buon esempio e sostenere le autorità nella lotta contro il virus.

Arnold Schwarzenegger, negli ultimi mesi, non ha esitato a criticare la gestione della pandemia compiuta dall'amministrazione Trump e l'ex governatore della California ha condiviso molti video invitando i fan e i cittadini a seguire tutte le possibili precauzioni e i consigli degli esperti. L'attore si è inoltre sottoposto nel mese di ottobre a un intervento necessario a sostituire una valvola aortica. La sua condizione di salute lo rendono quindi una persona a rischio, situazione che le ha permesso di accedere in breve tempo al vaccino.