Arnold Schwarzenegger dona un milione di dollari per combattere il Coronavirus

Arnold Schwarzenegger, superstar hollywoodiana ed ex Governatore della California, ha donato 1 milione di dollari ad una campagna GoFundMe denominata Frontline Responders Fund. La campagna è stata creata per aiutare i medici, sopraffatti dalla pandemia di Coronavirus che sta mettendo in ginocchio molti paesi del mondo, con forniture di beni per loro essenziali come camici, maschere chirurgiche, termometri e guanti. La campagna, che mira a raccogliere un totale di 10 milioni di dollari, ha già raggiunto 3,5 milioni in circa 24 ore.

La pandemia ha ormai raggiunto il mezzo milione di contagiati e superato i 22.000 morti. Molti leader mondiali hanno bloccato i loro paesi e messo in atto severi divieti per aiutare a rallentare la diffusione del virus. Schwarzenegger e lo scienziato informatico Paul Graham hanno donato 1 milione di dollari, ma sono arrivate anche altre importanti donazioni da celebrità come l'attrice Gwyneth Paltrow, il CEO di Twitter Jack Dorsey e il co-fondatore e CEO di Oculus Brendan Iribe.

Schwarzenegger scrive su Twitter: "Non ho mai creduto nel sedermi sul divano a lamentarmi delle circostanze; ho sempre pensato che dovremmo fare tutti la nostra parte per migliorare le cose."

I never believed in sitting on the couch and complaining about how bad things are, I always believed we should all do our part to make things better. This is a simple way to protect our real action heroes on the frontlines in our hospitals, and I’m proud to be part of it. https://t.co/F7s1dh0YFz — Arnold (@Schwarzenegger) March 24, 2020

Arnold Schwarzenegger ha seguito alla lettera le corrette procedure sin dall'inizio, il 72enne è rimasto in isolamento da quando è iniziata l'epidemia caricando, di tanto in tanto, video umoristici ma allo stesso tempo informativi sui social media nel tentativo di convincere le persone a seguire la regola del "rimanere a casa". Adesso, con questa generosa donazione, arriva da parte sua un segnale ancora più importante assieme alla speranza che sempre più persone possano seguire il suo esempio.