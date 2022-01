Arnold Schwarzenegger, brutto incidente d'auto per l'attore (FOTO)

L'attore Arnold Schwarzenegger è rimasto coinvolto in un incidente d'auto in quel di Los Angeles: la star sta bene, ma ci sono stati dei feriti.

Arnold Schwarzenegger se l'è vista brutta nelle ultime ore, quando è rimasto coinvolto in un incidente automobilistico per le strade di Los Angeles. L'attore ne è uscito indenne, ma è stato rilevato almeno un ferito.

A riportarlo è TMZ, che allega anche delle foto dal luogo dell'incidente, che a prima vista si scambierebbe davvero per il set di un film.

Stando a quanto si legge sul sito, un cambio di direzione troppo affrettato da parte dell'attore di Terminator, che ha girato a sinistra nonostante il semaforo fosse ancora rosso, avrebbe causato il tamponamento di ben quattro veicoli, mentre il suo SUV è finito addosso a una Prius, rovinandone completamente la parte anteriore e causando l'infortunio di chi ne era alla guida. La donna, che sanguinava dalla testa, è stata portata subito in ospedale.

Uno dei testimoni ha descritto la scena come "assurda, sembrava uno stunt per un film", mentre un altro ha specificato che la Prius si trovava su Sunset Blvd. mentre Arnold si trovava su Sunset girando a sinistra verso la direzione opposta quando c'è stata la collisione.

L'ex-governatore della California non sembra aver subito infortuni, ma si sarebbe detto piuttosto preoccupato per la donna al volante della Prius, e pare avesse intenzione di raggiungerla per assicurarsi che stesse bene non appena la questione sul luogo dell'incidente (a breve distanza da dove abita l'attore, tra l'altro) fosse stata risolta.