Arma Letale 5, Mel Gibson sulla lavorazione del film: "Un processo un po' triste"

Intervistato da ET a proposito di Arma Letale 5, Mel Gibson ha dichiarato che il processo di lavorazione del film si sta rivelando agrodolce in seguito alla recente dipartita di Richard Donner.

Come riportato da Screen Rant, Arma Letale è in sviluppo dal 2017 circa grazie all'interessamento di Mel Gibson e Danny Glover. Il film, tra l'altro, sarebbe dovuto essere anche l'ultimo di Richard Donner. La morte del regista, però, ha fatto sì che la regia del progetto fosse affidata a Mel Gibson che, nel corso di una recente intervista, ha definito il progetto di lavorazione "dolceamaro".

L'attore e regista ha rivelato: "Sì, sarò io a dirigere Arma Letale 5. Non vedo l'ora di farlo però, allo stesso tempo, vorrei non essere io a doverlo fare. Vorrei che Richard Donner fosse ancora qui per farlo, ma ci ha lasciato prematuramente, e mi ha detto: 'Ehi ragazzo, se non ce la faccio, prenderai le redini, eh?'. Gli ho detto di stare zitto e basta. Penso che sia un onore per me poter portare la bandiera al posto suo. Ho chiamato Danny, ovviamente, e gli ho detto: 'Ehi, amico, ti va bene se lo dirigo io?'. Lui ha detto: 'Sì, andiamo avanti!'. So che Danny se la caverà molto bene!".

Senza dubbio, Arma Letale 5 offrirà a Mel Gibson e Glover l'occasione per omaggiare tardivamente quanto fatto da Richard Donner. Recentemente, Danny Glover è apparso in pochi film action - tra cui Jumanji: The Next Level, Proud Mary e Death Race: Beyond Anarchy. Sarà in grado di tornare a essere in forma per poter spalleggiare al meglio Mel Gibson sul set del nuovo film?