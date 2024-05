AriAnteo e Anteo nella città, tutti gli eventi estivi del Cinema Anteo

Milano si prepara all'estate con il ritorno di AriAnteo e Anteo nella città, le rassegne di cinema all'aperto che da giugno a settembre richiameranno il pubblico milanese a scoprire o riscoprire la settima arte.

La programmazione estiva organizzata da Anteo, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Milano nell'ambito del programma Milano è viva, inizierà il 1° giugno presso Fabbrica del vapore e Citylife e il 7 giugno presso la storica arena del Chiostro dell'Incoronata. Nel mese di giugno si accenderanno i riflettori anche su AriAnteo Palazzo Reale e sulla suggestiva arena di Monza AriAnteo Villa Reale.

Come da tradizione, saranno in programma i migliori film della stagione autunnale e invernale, che tornano sugli schermi estivi per una nuova occasione di incontro con il pubblico. Tra questi i pluripremiati La zona di interesse di Jonathan Glazer; Anatomia di una caduta di Justine Triet; Palazzina Laf di Michele Riondino; Perfect days di Wim Wenders; Past lives di Celine Song e Povere creature! di Yorgos Lanthimos, oltre agli apprezzatissimi C'è ancora domani di Paola Cortellesi; Un mondo a parte di Riccardo Milani; Confidenza di Daniele Luchetti; Challengers di Luca Guadagnino. Ad arricchire le proiezioni, numerosissimi eventi speciali e proiezioni con ospiti.

Il cinema all'aperto è donna

AriAnteo Fabbrica del Vapore quest'anno è occasione di condividere film che arricchiscono il progetto Revolution is woman che vede Fabbrica del Vapore ideatrice di un'ampia rassegna che attraverso mostre, spettacoli, presentazioni di report e di libri, laboratori fotografici e proiezioni cinematografiche si propone come luogo aperto e libero, dedicato alle donne. Sul retro dello schermo dell'arena campeggerà un'opera di Andrea Crespi dal titolo La rivoluzione è donna, filo conduttore di un progetto che intende rimarcare quanto la giustizia tra i generi sia il primo indispensabile principio di ogni democrazia.

Per questo AriAnteo Fabbrica del Vapore ha selezionato titoli che si sono contraddistinti per le storie di incredibile potenza portate sullo schermo e per ruoli femminili straordinari. Tra questi, L'arte della gioia, la seconda parte della miniserie tratta dall'omonimo romanzo di Goliarda Sapienza diretta da Valeria Golino, che il 7 giugno presenterà il film al pubblico di AriAnteo Fabbrica del Vapore; il popolarissimo C'è ancora domani di Paola Cortellesi; Gloria! di Margherita Vicario che ritrae le straordinarie compositrici musicali dell'800 troppo spesso dimenticate dalla Storia; Tatami di Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi; Inshalla a boy di Amjad Al Rasheed.

Tante come sempre le prime visioni e anteprime, tra cui The Animal Kingdom di Thomas Cailley (13 giugno) e La sindrome degli amori passati di Ann Sirot e Raphael Balboni. Tra gli ospiti che popoleranno AriAnteo Fabbrica del Vapore anche Zucchero Fornaciari, che il 3 luglio presenterà il film a lui dedicato, Zucchero - Sugar Fornaciari.

Il cinema itinerante

Inaugura sabato 1 giugno anche AriAnteo Citylife, con la proiezione dello splendido Perfect days di Wim Wenders. Il ricco programma proseguirà per tutta l'estate con anteprime, prime visioni e proiezioni speciali con ospiti: il 3 giugno Giulia Innocenzi presenterà il suo Food for profit, documentario sul tema degli allevamenti intensivi, accompagnata da Lorenzo Biagiarelli, autore del libro Ho mangiato troppa carne; il 7 giugno sarà la volta di Luca Trapanese, autore del romanzo autobiografico Nata per te, che in dialogo con Pierpaolo Astolfi (co-direttore artistico di MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer di Milano) introdurrà il film omonimo di Fabio Mollo. La proiezione del 7 giugno, parte del palinsesto delle attività legate ai festeggiamenti dei 45 anni di Anteo, inaugura una serie di proiezioni in collaborazione con MiX Festival, che proseguiranno fino alla fine della rassegna riportando sullo schermo i capolavori di Pedro Almodóvar: Kika: un corpo in prestito e il cortometraggio Strange way of life il 4 luglio, Il fiore del mio segreto l'11 luglio, Parla con lei il 18 luglio e La mala educación il 25 luglio. Tra le prime visioni, Furiosa: A Mad Max Saga; Kinds of Kindness e l'attesissimo Inside Out 2.