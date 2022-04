Chi è la figlia di Lorenzo Cherubini (Jovanotti), Teresa Cherubini

Teresa Cherubini è la figlia della fotografa Francesca Valiani e di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, alla quale il celeberrimo cantautore toscano ha dedicato la canzone 'Per te'.

Teresa Cherubini è la figlia di Lorenzo Cherubini, nome vero di Jovanotti, e di sua moglie Francesca Valiani. La ragazza è nata il 13 Dicembre 1998 e, pochi mesi dopo la sua nascita, il cantautore le ha dedicato il brano di successo Per te, tratto dal suo album intitolato Lorenzo 1999 - Capo Horn.

Teresa ha vissuto la sua vita lontana dai riflettori e dal mondo dello spettacolo fino al giorno in cui ha compiuto 18 anni per volere dei suoi genitori; con la maggiore età, la figlia di Jovanotti ha ottenuto il permesso di comparire in un video musicale del padre: 'E non hai ancora visto niente'.

La Cherubini ha vissuto per anni con Lorenzo e Francesca a Cortona e si è dedicata a tempo pieno alle sue passioni per molti anni: per merito del papà, ovviamente, si è innamorata della musica, ma è anche una grande amante della fotografia proprio come sua madre. La ragazza adesso vive a New York dove lavora come fumettista e illustratrice.

Il 13 gennaio 2021 Teresa ha annunciato di essere guarita da un linfoma di Hodgkin che le era stato diagnosticato nel luglio del 2020. A proposito della figlia, la moglie di Jovanotti ha dichiarato: "Per un genitore è una prova crudele, ma se ancora una volta la fortuna ti è amica e ti regala una figlia come Teresa non puoi che uscirne riempito invece che svuotato. Lei è stata la roccia alla quale io e Lorenzo ci siamo aggrappati, non il contrario".