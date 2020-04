Apple TV+: serie e film in streaming gratis, tra i titoli Servant e Dickinson

Apple TV+ permette in questi giorni di vedere gratuitamente in streaming alcuni titoli realizzati per la piattaforma e l'offerta comprende serie tv e film, tra cui progetti molto apprezzati come Little America e Servant.

L'offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato negli Stati Uniti e in tutti i paesi in cui il servizio è attivo.

Tra le proposte a disposizione di tutti c'è circa un terzo del catalogo composto dalle produzioni originali realizzate per la piattaforma, in attesa dei nuovi contenuti in arrivo ad aprile che comprendono anche la serie Defending Jacob con star Chris Evans e il documentario Beastie Boys Story. Per accedere ai contenuti non serve un abbonamento e basta accedere all'app con un Apple ID o un device compatibile.

La lista dei titoli proposti gratuitamente è la seguente:

The Elephant Queen: documentario naturalistico con la voce narrante di Chiwetel Ejiofor

Little America: serie antologica dedicata alla vita degli immigrati in America. Il progetto è stato creato da Lee Eisenberg e può contare sulla produzione di Kumail Nanjiani, Emily Gordon e Alan Yang.

Servant: serie thriller creata da M. Night Shyamalan che racconta ciò che accade quando una coppia deve affrontare una tragedia in famiglia.

For All Mankind: serie ambientata in una versione alternativa della storia con al centro un gruppo di astronauti.

Dickinson: show creato da Alena Smith e con protagonista l'attrice Hailee Steinfeld nel ruolo della scrittrice Emily Dickinson negli anni in cui era una teenager.

Helpsters: progetto dedicato ai bambini sviluppato dai creatori di Sesame Street.

Lo scrittore fantasma: reboot del popolare show.

Snoopy nello spazio: la serie animata educativa con protagonista il simpatico bracchetto creato da Charles M. Schulz e i suoi amici.