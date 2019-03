Apple Arcade, giochi iOS su Apple Store sotto abbonamento

Marica Lancellotti

Apple Arcade è il nuovo servizio di abbonamento per giochi iOS pensato come completamento del catalogo di giochi gratuiti su Apple Store. Le informazioni certe al momento riguardano la tempistica - il servizio Arcade sarà disponibile in 150 Paesi a partire dall'autunno 2019 - mentre non si conosce ancora il prezzo preciso.

"Con Apple Arcade iOS diventerà la più grande piattaforma di gaming al mondo" ha dichiarato Tim Cook dal palco dello Steve Jobs Theatre durante la conferenza stampa ufficiale in cui è stata presentata anche Apple Tv+, la nuova piattaforma streaming. E in effetti i numeri non mentono: al suo lancio Apple Arcade metterà a disposizione degli utenti oltre 100 titoli nuovi scelti per accontentare il "palato" di giocatori di tutte le età. Ogni utente avrà la possibilità di giocare in maniera gratuita secondo la formula "all-you-can-play", Apple ha inoltre assicurato che si potrà giocare al riparo da banner pubblicitari o servizi d'acquisto, e tutto prestando la massima attenzione alla privacy.

Il publico di App Store è composto al momento da centinaia di milioni di utenti ma con Arcade l'azienda punta a conquistare oltre 1 miliardo di persone. Non solo: completando il catalogo già esistente, Apple Arcade rappresenta il tentativo del Gigante di Cupertino non solo di fornire una più vasta scelta di giochi al suo pubblico, ma anche di dar spazio ai piccoli sviluppatori indipendenti, con la promessa di contribuire ai costi di sviluppo dei singoli giochi. Partner di Apple in questo progetto saranno grandi produttori come Annapurna Interactive, Bossa Studios, Cartoon Network, Finji, Giant Squid, Klei Entertainment, Konami, LEGO, Mistwalker Corporation, SEGA, Snowman.

Durante la conferenza stampa sono stata mostrate alcune immagini di alcuni dei nuovi giochi che entreranno nel prossimo catalogo: The Pathless di Annapurna Interactive, Hot Lava di Klei Entertainment, Where Cards Fall di Snowman, Sonic Racing di SEGA, Beyond a Steel Sky di Revolution Software, LEGO Brawls della LEGO, Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm di Cornfox & amp; Bros., Projection: First Light di Blowfish Studios, Enter The Construct di Directive Games Limited, e tutti verranno lanciati su Apple Arcade entro la fine dell'anno

Tutti i giochi presenti su Apple Arcade saranno giocabili anche offline e su più dspositivi. A proposito, dove si potrà giocare? Su tutti i device Apple, compresa la Apple TV.