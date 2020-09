Apocalypto: stasera su Nove il film di Mel Gibson

Stasera su Nove, alle 21:30, va in onda Apocalypto, il film diretto da Mel Gibson nel 2006, che è stato candidato a ben 3 Premi Oscar ma è anche stato bersagliato da moltissime critiche.

Negli anni del declino del regno Maya, i governanti sono convinti che per tornare a prosperare basterà costruire nuovi templi e fare numerosi sacrifici umani. Ma Zampa di Giaguaro, un giovane scelto per essere sacrificato sull'altare, decide di tentare di sfuggire al suo destino...

Una foto del film Apocalypto

Al suo arrivo nelle sale, nel dicembre del 2006, Apocalypto non ha avuto vita facile anzitutto per via delle censure. In Italia, per esempio, classificato dapprima come "per tutti", il film è stato vietato ai minori di 14 anni già nei primi giorni di gennaio dopo un ricorso del TAR del Lazio. Colpa di tutte quelle scene di violenza.

Neppure i giudizi sono stati sempre benevoli verso questo lavoro di Mel Gibson: non solo l'aver descritto i Maya come un popolo solo violento e sanguinario, a far storcere moltissimi nasi sono state soprattutto le manifeste inesattezze storiche.