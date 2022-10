Antonio Inoki, morta a 79 anni la celebre star del wrestling

È venuto a mancare all'età di 79 anni Antonio Inoki, lottatore di wrestling, Hall of Famer della WWE, fondatore della NJPW e politico.

Nei giorni scorsi ci ha lasciato Antonio Inoki, l'ex-lottatore di wrestling che ha calcato i circuiti della WWE e fondato quelli della NJPW, che ha avuto una lunga carriera politica ed è apparso anche nella serie animata L'Uomo Tigre.

Tra i più celebri lottatori di origine nipponica, Antonio Inoki è scomparso all'età di 79 anni il 1 ottobre, dopo aver sofferto di una rara malattia nota come amiloidosi, come riporta CNN, citando proprio la federazione da lui fondata come fonte.

"La New Japan Pro-Wrestling è profondamente dispiaciuta di apprendere la scomparsa del suo fondatore, Antonio Inoki" si legge nel tweet della federazione "I suoi conseguimenti in campo professionale e sociale sono senza eguali, e non verranno mai dimenticati. I nostri pensieri sono con la famiglia di Inoki, i suoi amici e i suoi fan".

Anche la WWE, la più celebre federazione di wrestling al mondo - nella cui Hall of Fame è stato introdotto ne 2010 -, ha voluto ricordare il lottatore con un post che ne celebra vita e carriera sul sito ufficiale WWE.

Inoki nacque nel 1943, debuttò sul ring nel 1960, combatté contro Muhammad Ali in un iconico match di Mixed Martial Arts nel 1976, venne eletto come rappresentante della Camera dei Consiglieri della Dieta Nazionale del Giappone nel 1989 e nel 2013 e fu grande il suo impegno nel cercare di migliorare i rapporti diplomatici tra il Giappone e le due Coree.