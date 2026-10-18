Antonella Elia: "Domani mi opero al Gemelli". E lancia un appello alla prevenzione

La showgirl ha raccontato sui social di una formazione vicino a un ovaio che richiede ulteriori accertamenti. Nel suo messaggio ammette di aver rimandato i controlli e invita a prestare attenzione alla prevenzione.

Antonella Elia rompe il silenzio e affida a X e alle storie di Instagram un messaggio personale sulla propria salute. Oggi, domenica 18 ottobre, la showgirl ha raccontato ai suoi follower di trovarsi al Policlinico Gemelli di Roma, dove lunedì 19 ottobre dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per approfondire la natura di una formazione individuata vicino a un ovaio.

Nel video, Elia ha scelto di parlare della situazione con un tono sereno, precisando di non voler trasformare la notizia in qualcosa di tragico. Il suo obiettivo, ha spiegato, è soprattutto richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione e della regolarità dei controlli medici.

Antonella Elia racconta il ricovero al Gemelli e spiega perché ha scelto di parlarne

La showgirl ha raccontato di aver avuto in passato una formazione anomala vicino a un ovaio e di aver interrotto per circa un anno e mezzo il monitoraggio attraverso i marker tumorali.

"Invece di farli ogni sei mesi ho fatto passare un anno e mezzo", ha ammesso. Nel frattempo, secondo quanto riferito da Elia, la formazione si sarebbe modificata, rendendo necessari ulteriori accertamenti e un intervento per comprenderne la natura.

Antonella Elia su Instagram

"Io sono stata un po' superficiale", ha riconosciuto, sottolineando come la propria esperienza l'abbia spinta a condividere pubblicamente una riflessione sulla necessità di non trascurare i controlli prescritti.

Al momento, Antonella Elia non ha comunicato una diagnosi definitiva e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla natura della formazione. Nel suo video, Elia ha anche voluto rassicurare chi la segue, spiegando di sentirsi tranquilla e di avere fiducia nell'équipe medica che la assisterà.

"Mandatemi tutto il vostro amore, io ricambio con tutto il cuore", ha detto ai follower, invitandoli però a non preoccuparsi eccessivamente per lei.

La showgirl ha inoltre rivelato di essersi già sottoposta a diversi interventi nel corso della vita, senza averne mai parlato pubblicamente. Questa volta, invece, ha deciso di raccontare quanto sta vivendo proprio per sensibilizzare il pubblico.

Il messaggio di Antonella Elia va oltre la comunicazione dell'intervento imminente. La showgirl ha voluto sottolineare quanto sia importante seguire con attenzione eventuali anomalie e rispettare le indicazioni dei medici, senza rimandare gli approfondimenti necessari.