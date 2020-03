Antivirus: la nuova puntata di Petrolio Files stasera su Rai2

Antivirus è il titolo della nuova puntata di Petrolio Files, in onda stasera su Rai2 in prima serata. Come di consueto Duilio Giammaria apre i Files della sua redazione, sempre in costante aggiornamento.

A Petrolio Files è di scena Antivirus, con la terza puntata della serie omonima, che porta sul piccolo schermo il racconto di un paese che sta mettendo in campo tutte le risorse disponibili per un combattere un nemico che ancora non conosciamo del tutto. La corsa al vaccino in Italia e nel mondo, le misure prese in Italia e quelle degli altri paesi europei.

L'Italia sta mettendo in campo tutte le risorse disponibili per combattere un nemico che ancora non conosciamo del tutto.



Duilio Giammaria ci accompagna in un racconto globale, da Pechino a New York, passando per Parigi, Berlino, Madrid, Roma e Milano: dalla tenacia dei medici che si prendono cura di chi si ammala alle ricerche scientifiche di chi sta elaborando terapie e vaccini, dalla forza dei cittadini alle risposte dei leader del mondo.