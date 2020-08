Anthony Hopkins: "170 giorni di quarantena e penso di essere ancora sano di mente"

Anthony Hopkins è ormai diventata una star dei social media e con il suo nuovo post Instagram ha ironizzato sulle conseguenze della quarantena, posando per una foto in cui viene ritratto con un'espressione esilarante.

L'attore premio Oscar ha infatti scritto accompagnando la divertente immagine: "170 giorni in quarantena e penso di essere ancora sano di mente".

Negli ultimi mesi Anthony Hopkins ha regalato ai suoi fan molte esibizioni al pianoforte, delle adorabili apparizioni del suo gatto, e persino una folle imitazione di Rocky sulle note di un brano di Drake.

La star del cinema, reduce del successo del film I due papi, prossimamente dovrebbe tornare sul set in occasione del film Cus and Mike. Il lungometraggio racconterà la storia del leggendario allenatore Cus D'Amato che ha contribuito a rendere Tyson il campione che è stato conosciuto in tutto il mondo, facendolo diventare il più giovane vincitore di un titolo nella categoria pesi leggeri. Anthony Hopkins interpreterà D'Amato, un uomo duro ma brillante, che divenne una figura paterna per lo sportivo adolescente prima che diventasse un apprezzato combattente sul ring e successivamente una figura controversa.

Cus, morto nel 1985, ha allenato in carriera anche Floyd Patterson e José Torres. Per ora la produzione non ha ancora trovato l'interprete giusto per il giovane Tyson.

Nick Cassavetes ha dichiarato parlando del film: "Si tratta di uno scenario da sogno per me. Un'opportunità di lavorare con Sir Anthony in un film su due dei miei eroi di sempre, Cus D'Amato e Mike Tyson, il più feroce (e il mio preferito) lottatore che sia mai vissuto? In una storia su una figura paterna che scompare troppo presto? Sono in paradiso. Così felice che il mio primo film con Mike Mendelsohn e Patriot Pictures sia questo. Sarà indimenticabile".