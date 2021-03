Ant-Man 3: le accuse di violenza sessuale al rapper T.I. gli costano il ritorno nel film

A causa delle accuse di violenza sessuale ricevute, T.I. non tornerà a far parte del cast del terzo episodio di Ant-Man, diretto ancora da Peyton Reed.

A causa delle numerose accuse ricevute, il rapper e attore T.I. non tornerà a far parte di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo episodio del franchise di Ant-Man. Come confermato da The Hollywood Reporter, T.I. è stato estromesso dal film in seguito alle accuse di violenza sessuale ricevute da diverse donne.

T.I. nel film Takers

All'inizio di questa settimana, undici donne hanno accusato T.I. e sua moglie Tiny di abusi sessuali, ingestione forzata di sostanze narcotiche, rapimento, intimidazioni e molestie. La risposta di T.I. e Tiny è stata affidata ai loro legali, che hanno affermato: "Clifford e Tameka Harris negano con intensità queste accuse prive di sostanza. La nostra speranza è che la verità possa venire a galla attraverso le indagini delle forze dell'ordine". Questi sono i motivi per cui T.I. non tornerà a far parte del cast di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo episodio del franchise di Ant-Man.

Sebbene i dettagli su Ant-Man and the Wasp: Quantumania siano ancora segretati, Peyton Reed ha comunque rilasciato alcune dichiarazioni sul suo nuovo film: "Ci sono tante novità eccitanti su cui stiamo lavorando. Ovviamente, non posso assolutamente parlarne. Il terzo film avrà un approccio visivo diverso rispetto agli altri due e sarà decisamente più grande di loro". A tornare nel cast saranno Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer.

Il film sarà distribuito nel corso del 2022. In ambito cinematografico, T.I. è noto per aver interpretato American Gangster, Takers, Io sono tu, Dolemite is my name e Monster Hunter.