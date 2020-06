Ansel Elgort: una fan lo accusa di averla violentata quando era minorenne

Ansel Elgort è stato accusato su Twitter di aver violentato una fan, che ha condiviso online la sua storia, quando era ancora minorenne. La giovane ha inoltre pubblicato degli scatti che la ritraggono insieme alla star a sostegno delle sue dichiarazioni.

Baby Driver - Il genio della fuga: Ansel Elgort in una scena del film

La giovane ha scritto online che pochi giorni prima del suo diciassetesimo compleanno aveva inviato su Snapchat un messaggio ad Ansel Elgort. La ragazza e l'attore di Colpa delle stelle e Baby Driver si sarebbero poi incontrati e avuto un rapporto sessuale nonostante la ragazza fosse visibilmente a disagio e volesse fermarsi.

La giovane ha ribadito che era sconvolta ed è rimasta traumatizzata, soffrendo ancora oggi a distanza di anni di attacchi di panico e stress post traumatico.

La ragazza sostiene inoltre che Elgort le avrebbe chiesto di inviarle delle foto senza veli e avesse chiesto di avere un rapporto a tre con una sua amica.

La giovane sostiene di voler portare alla luce quanto accaduto per aiutare altre ragazze come lei e poter lasciarsi alle spalle l'esperienza, senza avere alcuna intenzione di chiedere del denaro.

Per ora i portavoce dell'attore, prossimamente nelle sale con West Side Story, non hanno commentato le accuse.