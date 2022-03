Chi è Anonymous, l'organizzazione che ha dichiarato guerra a Vladimir Putin

Anonymous è un'organizzazione di attivismo basata sull'hackeraggio che agisce in modo coordinato per perseguire un obiettivo concordato: nel corso degli anni, prima di aver sabotato il sito del Cremlino e aver dichiarato guerra a Vladimir Putin, il movimento è divenuto noto per una serie di attacchi informatici contro varie società ed istituzioni governative.

Anonymous nasce nel 2003, da un concetto di base inteso come "identità condivisa", e si sviluppa tramite 4chan, dove il nickname, inizialmente, veniva assegnato ai visitatori che commentavano senza identificarsi. La popolarità del gruppo di utenti cresce a dismisura ed inizia a diffondersi il meme che parla di un collettivo di individui senza nome in lotta contro ingiustizie e poteri forti.

Anonymous, a differenza di altri movimenti sociali, è un'organizzazione caratterizzata dalla compresenza di attività di protesta effettuate online, come il netstrike, e in pubblico, nella vita reale, quando i partecipanti alle proteste si mostrano con indosso la maschera di Guy Fawkes, resa famosa negli ultimi anni dalla serie a fumetti V per Vendetta.

"Anonymous è la prima coscienza cosmica basata su Internet, Anonymous è un gruppo, nello stesso senso in cui uno stormo di uccelli è un gruppo. Come si fa a sapere che è un gruppo? Perché viaggiano nella stessa direzione. In qualsiasi momento, più uccelli possono unirsi, lasciare lo stormo o staccarsi completamente verso un'altra direzione", ha spiegato Chris Landers, celebre giornalista statunitense.