Anna Nicole Smith, l’ex fidanzato ucciso in una sparatoria

Un ex fidanzato di Anna Nicole Smith è stato ucciso nel corso di una sparatoria nella Carolina del Sud. La polizia non ha rilasciato dichiarazioni in merito ai motivi che hanno causato la sparatoria e la morte di Mark Hatten. In passato l'uomo era stato in prigione per aver minacciato con un coltello la playmate scomparsa nel 2007.

Anna Nicole Smith

Mark Hatten, ex fidanzato di Anna Nicole Smith, è stato ucciso nel corso di una sparatoria a Greeleyville, nella Carolina del Sud. L'uomo e la sfortunata playmate avevano avuto una relazione finita male. I due iniziarono a frequentarsi all'inizio del 2000, ma la rottura avvenne pochi mesi dopo, quando Mark assalì Anne Nicole con un coltello nella loro camera da letto. Nella testimonianza lasciata alla polizia, la playmate disse di essere stata perseguitata da Mark per altri due anni. Nel marzo del 2002 l'uomo si presentò a casa della modella e assalì un vicino di casa che aveva provato ad allontanarlo. Per le minacce alla Smith e l'aggressione al vicino fu condannato a sette anni di prigione.

Anna Nicole Smith fu playmate dell'anno nel 1993, e l'anno dopo sposò l'ottantanovenne miliardario James Howard Marshall II. L'uomo morì nel 1995 lasciando in eredità la sua fortuna alla sua giovane e prorompente moglie. Un'eredità che fu contestata dalla famiglia di Harshall. Anna Nicole Smith è morta nel 2007 in seguito ad un collasso: aveva 50 anni.