Anna Delvey condurrà un proprio show televisivo mentre è agli arresti domiciliari

Anna Delvey condurrà un proprio show nel suo appartamento di New York; in Delvey's Dinner Club vedremo sfilare tanti volti noti e cibo prelibato.

Attualmente agli arresti domiciliari, Anna Delvey (fonte di ispirazione per la protagonista della serie Inventing Anna), condurrà uno show dal vivo direttamente nel suo appartamento di New York. Delvey's Dinner Club si svilupperà in una serie di cene su invito la cui partecipazione è riservata solamente a personaggi di spicco della società.

L'idea per Delvey's Dinner Club nasce dalla collaborazione fra Anna Delvey stessa, Wheelhouse e Butternut. Dopo essere stata rilasciata dalla custodia dell'ICE lo scorso ottobre per aver superato il periodo di validità del visto, e aver completato la propria pena, Delvey è pronta ad aprire le porte del suo appartamento nell'East Village di New York City.

Inventing Anna, Laverne Cox: "Anna Delvey ha avuto successo perché è stata sottovalutata: come me!"

La serie presenterà un gruppo di attori, musicisti, giornalisti e altri ospiti di spicco mentre hanno conversazioni sincere con lei, parlando anche della sua esperienza all'interno del sistema di giustizia penale e dei piani per il futuro. In base a quanto riportato da Deadline Delvey's Dinner Club parlerà sia del presente, con le cene, che del passato della padrona di casa.

"Non c'è niente come l'esperienza di riunire un gruppo curato di amici per condividere storie di vita e vivere una fantastica esperienza culinaria. Sono grata per l'opportunità di lavorare con Wheelhouse e Butternut così da portare la mia visione a un pubblico più ampio e condividere uno scorcio della vera Anna Delvey", ha detto la Delvey tramite Deadline.