Animaphix 2023: tutto pronto per la 9a edizione del Festival, al via domani

Tutto pronto per la 9a edizione di Animaphix 2023 - Nuovi Linguaggi Contemporanei Film Festival. La manifestazione, in programma dal 25 al 30 luglio a Bagheria presso Villa Cattolica sede del Museo Guttuso, ancora una volta offrirà il meglio della produzione internazionale di cinema d'animazione autoriale, mostrando la prolificità e vivacità di questo genere sempre più capace di essere veicolo e portatore di nuovi linguaggi artistici e narrativi.

In 6 giorni di festival saranno presentati 64 film in competizione - di cui 33 anteprime, tra nazionali e internazionali - suddivisi in 5 sezioni per offrire un'ampia panoramica sulle varie declinazioni del settore dell'animazione, valorizzando autori e produzioni di alta qualità e dando ampio spazio alle cinematografie emergenti, alle produzioni indipendenti, ai film di difficile circuitazione, penalizzati dalle logiche di mercato della distribuzione cinematografica.

Una speciale retrospettiva sarà dedicata a Félix Dufour-Laperrière, pluripremiato regista, sceneggiatore e produttore canadese.

Il programma

Lo sguardo attento alla geografia della migliore animazione d'autore quest'anno guarderà alla Spagna e al Latinoamerica con il focus "Storie di Umorismo e Massacro"- in collaborazione con il festival Animac - Mostra Internazionale del Cinema di Animazione di Lleida (Spagna) e il supporto dell'Istituto Cervantes di Palermo - e presenterà il programma speciale "EastBest", sulla migliore produzione di cortometraggi di animazione degli ultimi anni dall'Est Europa, realizzato in collaborazione con alcuni dei più importanti festival europei di settore (Stoptrik di Maribor di Łódź, Etiuda&Anima di Cracovia, Anifilm di Liberec, Animafest Zagreb di Zagabria).

Un occhio di riguardo come sempre sarà rivolto ai giovani spettatori con la sezione Animaphix Kids. La sezione arti visive proporrà la mostra Furor Hermético dell'artista colombiano Damián Alquichire, capace di unire nella sua opera varie discipline e tecniche, e a Frames, personale dell'italo-americano Marc William Zanghi, artista visionario, le cui opere si caratterizzano per le atmosfere fantastiche e a tratti inquietanti. Immancabile poi lo spazio riservato al dialogo tra musica e cinema di animazione, che presenterà il cineconcerto Monogatari del duo artistico composto da Valerio Mirone (contrabbasso, voce) e Sergio Schifano (elettronica), che commenterà musicalmente una serie di corti e mediometraggi animati giapponesi realizzati nella prima metà del 20esimo secolo. E per finire numerosi saranno gli incontri di approfondimento, gli aperitivi d'autore, i laboratori dedicati ai più piccoli e la passeggiata alla scoperta di "Nuovi Territori", secondo nuove modalità di fruizione, con la guida speciale di attori locali e una estemporanea di disegno e pittura che coinvolgerà gli artisti e la cittadinanza, al fine di creare una comunità allargata, inclusiva e interculturale.

Animaphix - Nuovi Linguaggi Contemporanei Film Festival è realizzato grazie al contributo e patrocinio del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale per il Cinema e l'Audiovisivo; al sostegno della Sicilia Film Commission - che opera all'interno dell'Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana; al patrocinio e contributo del Comune di Bagheria. Con il supporto del CALQ Consiglio delle Arti e delle Lettere del Québec - Ministero della Cultura e delle Comunicazioni del Québec; della Delegazione del Québec a Roma; dell'Istituto Cervantes di Palermo; dell'Istituto Polacco di Roma; dell'Institut Français di Palermo.

Per informazioni: animaphix.com.