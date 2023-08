ANICA trova l'accordo sul rinnovo del contratto collettivo nazionale dei doppiatori

ANICA ha commentato ufficialmente la firma dell'intesa con le organizzazioni sindacali che ha permesso di raggiungere il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei doppiatori.

La trattativa è proseguita per mesi e si è conclusa con delle decisioni che dovrebbero porre fine ad alcune problematiche legate agli importanti cambiamenti avvenuti nel settore professionale negli ultimi anni, tutelando e adeguando i diritti dei lavoratori e dei professionisti.

Le dichiarazioni

Il Presidente delle Imprese Tecniche ANICA, Ranieri De' Cinque Quintili, ha dichiarato: "Siamo lieti, assieme al Delegato Giovanni Pantanella, di avere raggiunto un accordo su un contratto che ha visto una lunga e complessa trattativa. Crediamo che sia un risultato prezioso per la modernizzazione di un settore che ha visto notevoli cambiamenti, specialmente in questi ultimi anni; più che un punto di arrivo, vogliamo che sia un punto di partenza nel processo che porta a migliorare l'intero settore, di vitale importanza per la filiera cine-audiovisiva, nel rispetto della nostra alta tradizione e per promuovere nuova qualità come chiede il mercato."

L'ANICA ha inoltre ringraziato la delegazione che per mesi ha condotto e portato a conclusione questa difficile trattativa, sottolineando il contributo anche dell'avvocato Mario Fusani, di Andrea Canali, responsabile delle relazioni industriali, e dell'intera delegazione dell'Unione Imprese Tecniche.

Il presidente Francesco Rutelli ha aggiunto che si tratta di "un ottimo traguardo. Confido che si accompagni ad ulteriori intese tra imprese e rappresentanze sociali, in questo momento in cui occorre condividere le soluzioni, per il bene delle industrie e del lavoro."

Il testo definitivo del CCNL sarà redatto entro settembre.