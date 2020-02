Angelyne: Martin Freeman nel cast della nuova serie di Peacock

Il cast di Angelyne, la serie tv di Peacock, sta prendendo forma: Martin Freeman sarà uno dei protagonisti dello show inedito, basato sulla celebre ed enigmatica icona degli anni '80.

Emmy Rossum, già vista in Shameless, darà il volto e il corpo alla 'diva' misteriosa, comparata a Banksy in quanto a anonimia e importanza mediatica, da molti considerata l'ispirazione di personaggi come Paris Hilton e Kim Kardashian. La serie tv sarà basata su un articolo di Gary Baum pubblicato da The Hollywood Reporter che ha raccontato molto della vita di Angelyne, tra cui anche il vero nome (scoperto solo nel 2017), ovvero Renee Goldberg. La Rossum è anche produttrice dello show, e nel cast sono stati aggiunti due volti molto noti dai fan della serialità.

Berlino 2019: Martin Freeman al photocall di The Operative

Martin Freeman (Black Panther, Sherlock) sarà il proprietario di una società di stampa che lavora con Angelyne nel suo primo periodo di 'cartelloni' sparsi a Los Angeles. Alex Karpovsky (Girls), invece, interpreterà un personaggio basato sulla figura di Baum, il giornalista di THR che ha scritto il pezzo rivelatore sulla storia di Angelyne: si è scoperto, infatti, che Renee Goldberg è figlia di sopravvissuti all'Olocausto, nata in Polonia da due dei 500 sopravvissuti di una città di oltre 13.000 persone. Dopo il dramma, si sono trasferiti in America dove si sono rifatti una vita, tra nuove nozze, scuole abbandonate e Corvette rosa. Ecco un'immagine di Emmy nei panni di Angelyne, condivisa dall'attrice su Twitter: