Angelina Jolie in arrivo a Torino 2024 per presentare Senza Sangue

L'attrice e regista Angelina Jolie arriverà al Festival di Torino 2024 per presentare il film Without Blood - Senza Sangue, tratto dal romanzo di Alessandro Baricco.

La star di Hollywood sarà affiancata proprio dall'autore italiano sul palco del Festival in occasione della première internazionale del film.

Quando arriverà Angelina Jolie al 42FF

L'appuntamento per vedere Angelina Jolie al festival cinematografico italiano è stato fissato a domenica 24 novembre alle ore 17, presso il Cinema Ideal, situato in Corso Giambattista Beccaria 4. I biglietti saranno disponibili da domani a questo link: https://www.idealcityplex.it/

L'edizione 2024 del Torino Film Festival è realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e si svolge con il contributo del Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT.

Cosa racconta Senza Sangue

Il romanzo scritto da Baricco racconta la storia di Nina, che sopravvive da bambina a una tragedia che le causa un trauma e, da adulta, decide di incontrare chi ha compiuto quel terribile crimine.

Angelina Jolie, reduce dalla buona accoglienza data a Maria in cui ha la parte di Maria Callas, è coinvolta come sceneggiatrice, regista e produttrice del progetto, girato tra Puglia, Basilicata e Roma e realizzato grazie al sostegno di Fremantle. I protagonisti del film sono Salma Hayek e Demián Bichir.

Jolie, parlando del libro alla base del progetto, ha dichiarato: "Il libro ha avuto un grande impatto su di me come su tante altre persone. Tocca temi e quesiti importanti su cui discutere".

Without Blood è il quinto lungometraggio diretto dalla star di Hollywood e il suo primo con Fremantle, con cui ha stretto recentemente un accordo triennale.