Angelina Jolie star del prossimo film di Alice Winocour, Stitches

Angelina Jolie sarà la protagonista del prossimo film diretto da Alice Winocour, progetto che sarà intitolato Stitches (Coutures).

L'attrice ha recentemente presentato Maria, diretto da Pablo Larrain, in cui ha avuto il ruolo della cantante Maria Callas.

I primi dettagli di Stitches

Le riprese di Stitches prenderanno il via all'inizio del 2025 e nel team della produzione ci sarà anche Charles Gillbert tramite la sua CG Cinema.

Per ora non è stata svelata la trama del film, ma le fonti di Variety hanno anticipato che gli eventi saranno ambientati nel mondo dell'alta moda e si svolgeranno a Parigi.

Jolie a Venezia 2024

La produzione non ha inoltre svelato i dettagli del ruolo affidato ad Angelina Jolie nel lungometraggio che sarà distribuito da Pathé Films in Francia.

Le riprese si svolgeranno in lingua francese e inglese, come accaduto in precedenza con Proxima, il film sci-fi diretto da Alice Winocour con star Eva Green nel ruolo di un'astronauta che sta preparandosi per una missione sulla Stazione Spaziale Internazionale facendo i conti con i sensi di colpa causati dal lasciare sulla Terra la figlia e affrontando un mondo dominato dagli uomini.

Angelina Jolie: "Maria Callas? Per lei ho imparato a cantare. Ma nella vita preferisco il punk"

Un possibile Oscar per Angelina?

Jolie, grazie alla parte di Maria Callas, sembra sia in corsa per una nomination agli Oscar e agli altri riconoscimenti che verranno consegnati nei prossimi mesi e all'inizio del 2025.

Il film Maria è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato accolto da una standing ovation della durata di 8 minuti al termine della prima proiezione ufficiale. La performance di Angelina è stata particolarmente apprezzata, con critici e spettatori rimasti conquistati dalla sua trasformazione nell'artista.