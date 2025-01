Gli Anelli del Potere, la star Morfydd Clark ha trovato il suo prossimo progetto e riguarda gli UFO

L'attrice si unirà a Ariyon Bakare in un thriller fantascientifico incentrato sul contatto tra umani e UFO

Morfydd Clark, star de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, e Ariyon Bakare (visto in Queste oscure materie) saranno i protagonisti del thriller sugli UFO Arctic Skies, di cui Independent Entertainment curerà la vendita per i diritti al prossimo European Film Market di Berlino.

Il thriller fantascientifico, ispirato a uno dei più documentati incontri con gli UFO, segue lo straziante viaggio dell'equipaggio di un aereo cargo che, mentre vola a 40.000 piedi sopra il Circolo Polare Artico, diventa il bersaglio di attenzioni ultraterrene.

Le riprese del film si svolgeranno presso i Digbeth Loc. Studios di Steven Knight a Birmingham, nel Regno Unito, che ha recentemente ospitato il film di Peaky Blinders, girato dallo stesso Knight per Netflix.

Gli Anelli del Potere: un'immagine di Morfydd Clark

Gli sceneggiatori e registi saranno il duo di Birmingham Elliot e Zander Weaver della Elliander Pictures, che produrrà insieme alla Lowkey Films. Independent Entertainment sarà presente come produttore esecutivo. Jamie Gamache e Connor O'Hara saranno produttori per Lowkey, insieme ad anche Colin M. McKeown.

Gli Anelli del Potere, Morfydd Clark: "Ho subito una terapia d'urto per smettere di sembrare spaventata"

L'attrice britannica Morfydd Clark è nota per il suo ruolo di Maud in Santa Maud, nominato ai BAFTA, e di Galadriel ne Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Bakare è reduce dal ruolo in Mr. Loverman e ha preso parte anche a Queste oscure materie, Carnival Row e al film di fantascienza Life con Jake Gyllenhaal e Ryan Reynolds.

Cora Palfrey, Chief Operating Officer di Independent Entertainment, ha commentato: "Arctic Skies è una storia emozionante che affascinerà il pubblico e attirerà gli acquirenti alla ricerca di titoli di genere distintivi e commerciali. Siamo entusiasti di collaborare con Elliot e Zander Weaver e siamo certi che realizzeranno un film straordinario".