Andriy Shevchenko a 'Che Tempo che Fa' per l’Ucraina “aprite il cuore alla mia gente” (video)

Andriy Shevchenko è stato ospite di Che Tempo che fa, nella puntata andata in onda domenica 6 marzo. L'ex attaccante del Milan, considerato un simbolo in Ucraina, ha lanciato un appello per la sua nazione. Andrij, in lacrime, ha chiesto agli italiani di aiutare il suo popolo, stremato da giorni di bombardamenti da parte dei russi.

Shevchenko è arrivato in Italia nel 1989, acquistato dal Milan di Silvio Berlusconi, con il quale ha vinto un Campionato e una Coppa Italia, una UEFA Champions League e una Supercoppa UEFA. Andrij Shevchenko, amatissimo nel nostro paese, durante Che Tempo che Fa ha parlato della guerra nel suo paese, lanciando un appello agli italiani. "Non riesco a vedere le immagini senza lacrime", ha esordito l'ex calciatore in collegamento da Londra. "Quando sono arrivato in Italia - ha continuato - questo Paese mi ha aperto il cuore. Mi sono sentito uno di voi, sento che l'Italia è la mia seconda patria. Per favore, italiani, vi chiedo di aprire il cuore alla mia gente, aiutare donne e bambini, persone anziane, che hanno tanto bisogno ora del vostro aiuto. So che l'Italia sta aiutando molto e vi ringrazio tanto per tutto il vostro aiuto"

Come ha sottolineato Fabio Fazio, Andrij Shevchenko è un simbolo per il suo paese, per il quale allena anche la nazionale di calcio. "Il nostro Presidente Zelensky è un simbolo adesso, una persona con grande coraggio - ha detto Shevchenko - un Presidente che è riuscito a unire il popolo ucraino e sta gridando la nostra resistenza. Stiamo difendendo i nostri diritti, la nostra terra, la nostra libertà. Questa è stata la nostra decisione, come popolo ucraino. Vogliamo fare parte dell'Europa", ha concluso Andrij, nell'intervista a Fabio Fazio visibile anche su Raiplay