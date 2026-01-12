Andrea Iannone volta pagina? Le foto con Rocío Muñoz Morales dopo la crisi con Elodie

Continuano le indiscrezioni sulla rottura tra Elodie e Andrea Iannone. Dopo le voci di una presunta relazione tra la cantante e una sua ballerina, ora tocca all'ex pilota motociclistico essere al centro del gossip. Iannone è stato paparazzato da CHI con Rocío Muñoz Morales, che a sua volta è da poco uscita dalla relazione con Raoul Bova.

La storia d'amore tra Elodie e Andrea Iannone

I due si erano incontrati in Puglia nel 2022 tramite amici comuni, in un periodo in cui entrambi avevano appena concluso relazioni importanti: Elodie si era da poco separata da Marracash. Dopo essersi conosciuti, la coppia era stata più volte fotografata insieme e aveva condiviso le vacanze in Sardegna. La relazione era stata ufficializzata con la prima foto di coppia pubblicata da Elodie sul suo profilo Instagram.

Le voci di crisi e il presunto flirt di Elodie

Negli ultimi tempi, però, i rumor su una crisi tra i due si susseguono incessantemente. Si parla di un possibile coinvolgimento sentimentale della cantante con una delle sue ballerine, voci che per ora non hanno trovato conferme. Andrea Iannone, dal canto suo, ha ripreso a seguire su Instagram Belen, la sua ex fidanzata. Un dettaglio che qualcuno ha interpretato come un possibile riavvicinamento sentimentale, anche se senza riscontri concreti. Vale ricordare che la relazione tra Iannone e la sua ex risale al periodo tra il 2016 e il 2018, dopo la prima rottura tra la modella argentina e Stefano De Martino.

Rocío Muñoz Morales

Andrea Iannone paparazzato con Rocío Muñoz Morales

Il colpo di scena arriva ora con le foto esclusive pubblicate dal magazine CHI: Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales sono stati immortalati mentre escono dall'esclusivo relais 5 stelle L'Albereta, in Franciacorta. Il settimanale li definisce "una coppia del tutto inedita e inaspettata". Da segnalare anche il libro della Rocío, La vita adesso, pubblicato dopo la separazione da Bova, dove la protagonista è una donna lasciata dal compagno e costretta a ricominciare da zero.

Quando il gossip chiude un cerchio tra ex famosi

Interessante notare come le vite sentimentali di questi personaggi sembrino intrecciarsi: dopo la fine della relazione con Bova, a Rocío era stato attribuito un flirt con Stefano De Martino, chiudendo idealmente un cerchio che vede gli ex dei protagonisti del gossip incrociarsi tra loro. Il 2026 si apre dunque all'insegna degli scoop: mentre Elodie e Andrea restano sotto i riflettori, i loro nuovi legami e le dinamiche del passato continuano a catturare l'attenzione del pubblico.