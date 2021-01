Andrea Delogu e Francesco Montanari, la loro storia d'amore è già finita?

Il matrimonio tra Andrea Delogu e Francesco Montanari è finito? Secondo alcuni rumors la conduttrice e l'attore si sarebbero allontanati circa due mesi fa e sulla fine della loro storia d'amore avrebbe giocato un ruolo importante il periodo di lockdown.

Francesco Montanari e Mauro Meconi in una scena del terzo episodio di Romanzo Criminale - La serie

Andrea Delogu e Francesco Montanari si sono sposati con rito civile a Roma nel 2016, un mese dopo hanno celebrato nuovamente le nozze in una chiesa sconsacrata, sempre della Capitale. Un amore che già in passato ha avuto i suoi momenti di crisi, tanto che Andrea accusò suo marito di averla tradita, anche se poco dopo confessò che aveva pronunciato quelle parole solo per vendicarsi dopo una litigata. Nel 2018 Andrea Delogu in un'intervista a Paola Perego nel programma Non disturbare ha raccontato di aver salvato il matrimonio grazie alla terapia: "Da quando io e lui andiamo in analisi le litigate sono a zero, Francesco mi ha lasciata due volte e quando abbiamo ricominciato, memore di tutto il dolore che avevo provato per lui, perché avevo deciso che era lui l'uomo della mia vita, gli ho detto 'ok, torniamo insieme ma tu vai in analisi".

Ora la coppia, secondo alcune indiscrezioni, è entrata in crisi. I due si sarebbero allontanati circa due mesi fa, complice anche il periodo di lockdown, che, come in altri casi, ha messo a dura prova la loro relazione. Andrea Delogu e il libanese di Romanzo Criminale non hanno ufficializzato la separazione; sui social i follower dei due artisti sono alla ricerca d'indizi che possano confermare o smentire i rumors e hanno scoperto che le ultime storie su Instagram della Delogu sono state girate in un'altra casa.

Andrea Delogu è nata nella comunità di San Patrignano, i genitori erano impegnati in un percorso di recupero, la conduttrice è tra coloro che hanno partecipato al documentario Sanpa: Luci e tenebre di San Patrignano, l'originale Netflix che racconta la controversa storia della comunità fondata da Vincenzo Muccioli.