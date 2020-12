Andrea Bocelli: il concerto di Natale in onda stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5, intorno alle 23:50, è di scena il concerto di Natale di Andrea Bocelli, che, accompagnato dal pianoforte del Maestro Carlo Bernini, offre un'esibizione unica e carica di suggestioni, in uno degli scenari naturali più belli d'Italia: le Grotte di Frasassi.

Andrea Bocelli è pronto a incantare il suo pubblico eseguendo uno dei brani più belli di Natale, Silent Night, in un'emozionante versione a cappella, all'interno delle Grotte di Frasassi. Un evento natalizio, già trasmesso in streaming mondiale sulla sua pagina Facebook, che rivivrà anche in TV nella giornata più intensamente spirituale del 2020.

Il set acustico live prosegue con brani come White Christmas, Caro Gesù Bambino, Fratello Sole Sorella Luna (Dolce è sentire), Pianissimo, tutte esibizioni in cui Bocelli è accompagnato solo dal pianoforte e dalla ballerina classica Brittany O'Connor, con un pittoresco gioco di luci.

L'evento, diretto da Gaetano Morbioli, vede due location tra le più suggestive del marchigiano: la Sala Abisso Ancona, la più grande del complesso ipogeo, dove si trovano le caratteristiche stalagmiti denominate I Giganti, e la bellissima Sala delle Candeline.