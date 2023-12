André Braugher: svelata la causa della morte della star di Brooklyn Nine-Nine

André Braugher, star di serie come Brooklyn Nine-Nine, è morto nella giornata di lunedì a soli 61 anni e ora è stata svelata la causa del decesso.

L'attore, come confermato da un portavoce della famiglia, ha perso la vita a causa di un cancro ai polmoni, che gli era stato diagnosticato alcuni mesi fa.

Una carriera ricca di successi

Brooklyn Nine-Nine: Andre Braugher in una foto promozionale della serie

L'attore Andre Braugher era famoso per aver interpretato il detective Frank Pembleton in Homicide: Life On The Street di David Simon, serie andata in onda per sette stagioni su NBC.

Negli ultimi anni aveva poi avuto il ruolo del capitano Holt in Brooklyn Nine-Nine.

Un commento rilasciato da NBC Entertainment aveva sottolineato: "Braugher era un attore che altri attivi nella professione aspirano sempre a diventare. Oltre alla sua bravura come attore drammatico, le sue capacità come attore comico erano evidenti nel suo determinato e pieno di passione Capitano Holt in Brooklyn Nine-Nine. Ci mancherà tremendamente".

André ha recitato in serie amate come Law & Order: SVU, The Good Fight, Last Resort e Dr. House. Tra i progetti più recenti in cui aveva recitato c'era anche il film She Said, sulla storia delle giornaliste che hanno fatto emergere i comportamenti violenti e irrispettosi di Harvey Weinstein e dato vita al movimento #MeToo.