Andor: al Comic-Con di San Diego sbarca B2EMO, il nuovo droide della serie Star Wars di Disney+ (FOTO)

Un personaggio di Andor, la prossima serie tv di Star Wars in arrivo su Disney+, ha fatto capolino al Comic-Con di San Diego, dove si trova in esposizione. Di chi stiamo parlando? Del droide B2EMO!

Il 31 agosto su Disney+ debutterà finalmente la prima stagione della serie prequel di Rogue One: A Star Wars Story dedicata al personaggio di Cassian Andor, e mentre ritroveremo il protagonista Diego Luna, faremo anche la conoscenza di tanti nuovi personaggi tutti da scoprire.

E tra questi sembra proprio che vi sarà un altro robottino destinato probabilmente a diventare il preferito di molti appassionati, B2EMO, di cui ci arriva una prima foto direttamente dal Comic-Con di San Diego.

"B2MO - o Bee-two o semplicemente Bee - è un droide molto vecchio e consumato che per anni ha prestato servizio per la famiglia Andor raccogliendo materiali di scarto di ogni tipo. Questo droide possiede diversi strumenti meccanici e svariate funzionalità per adempiere alle operazioni necessarie" si legge nella descrizione del droide.

Ma che parte avrà nella storia di Andor è qualcosa che scopriremo solo fra qualche settimana su Disney+.