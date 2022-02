Anastasia Kuzmina di Ballando con le stelle, dopo i missili su Kiev cancella Instagram: ecco perché

Anastasia Kuzmina, celeberrima ballerina di Ballando con le Stelle originaria di Kiev, ha appena annunciato ai fan la sua intenzione di cancellare Instagram, in seguito alla notizia dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Putin, che ha avuto luogo durante le prime ore di questa mattina, 24 febbraio 2022.

La Kuzmina è nata in Ucraina e si è trasferita in Italia quando era ancora una bambina ma, ovviamente, si sente ancora molto legata alla sua gente ed al suo paese d'origine. Anastasia, a poche ore dallo scoppio della guerra, ha pubblicato su Instagram la foto della bandiera della sua nazione.

In seguito, nelle sue Instagram Stories, la ballerina ha postato alcuni aggiornamenti relativi agli eventi che si stanno susseguendo nella sua città natale e successivamente ha ringraziato i followers per i messaggi e l'affetto ricevuto.

Parte della famiglia di Anastasia Kuzmina, la nonna e la zia, vivono ancora in Ucraina e per questo motivo la 28enne, ovviamente scioccata da quello che sta succedendo, ha deciso di dire addio a Instagram: "Grazie per tutti i messaggi. Per ora tutto ok. Cancello Instagram perché non fa altro che mettere ansia".