Ana de Armas: "The Gray Man mi ha insegnato quali sono i miei punti di forza"

Interpretare una "donna vivace e indipendente" nell'ultimo film d'azione di Netflix, The Gray Man, ha richiesto un arduo processo di preparazione che, secondo la protagonista Ana de Armas, l'ha resa consapevole di quali sono i suoi punti di forza in quanto attrice.

Diretto dal famoso duo di registi di Hollywood, Joe Russo e Anthony Russo, The Grey Man presenta de Armas nel ruolo dell'agente Dani Miranda, un personaggio che lei stessa definisce come molto intelligente e sensibile: "È stato un lungo processo di lavoro. Quando ho iniziato ad allenarmi, la preparazione per questo film è stata piuttosto dura e questo si è rivelato essere un mio vantaggio."

"Penso di aver iniziato a conoscere me stessa, in cosa ero più brava e quali erano i miei punti di forza", ha detto l'attrice 34enne a PTI durante un'intervista recente. "I Russo non mi hanno seguita durante l'allenamento, li tenevo solo aggiornati su cosa ero in grado di fare e cosa no. Abbiamo iniziato a costruire il personaggio in quel modo".

Come parte della sua preparazione, la star cubano-spagnola ha anche avuto l'opportunità di entrare in contatto con un agente della CIA nella vita reale. "Lei lavora in ufficio, ma è anche sul campo. Volevo imparare come funzionano entrambi i mondi, l'addestramento e il background militare dal punto di vista fisico. Quindi, questo personaggio è nato in modo organico e collaborativo", ha concluso Ana de Armas.