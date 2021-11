Ana De Armas in accappatoio: la foto seduce Instagram

Ana de Armas ha fatto impazzire i suoi fan postando sul proprio profilo Instagram una meravigliosa foto in accappatoio. L'attrice, che grazie alla sua apparizione in No Time to Die è diventata una delle più importanti star dell'anno, ha anche recentemente deciso di intensificare l'attività promozionale sulle sua pagine social: in questa immagine ha collaborato con Estée Lauder.

No Time To Die: Ana de Armas in una scena del film

Ana ha menzionato sia il franchise di James Bond che Estée Lauder nella sua didascalia e il profilo ufficiale del gigante del mercato dei cosmetici ha commentato la foto, in cui l'attrice è intenta a farsi bella davanti allo specchio.

Con indosso soltanto un soffice accappatoio bianco e una spalla scopeta, l'attrice cubano-spagnola si applica delicatamente il rossetto sulle labbra mentre sfoggia il suo splendido caschetto bruno: il risultato è un'immagine estremamente elegante che sembra appartenere ad un epoca passata.

Cena con delitto - Knives Out: un primo piano di Anna De Armas

"La serata di ieri è stata incredibile." Ha scritto Ana de Armas nella didascalia. "Un sogno diventato realtà! Sono così orgogliosa di far parte della famiglia @007 e del duro lavoro che abbiamo svolto tutti quanti sul set. Non vedo l'ora che tutti voi incontriate Paloma. Grazie al mio team glam e a @esteelauder! #EsteeGlobalAmbassador"