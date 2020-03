Amy Schumer: l'evento per la Festa della Donna stasera su Comedy Central

Per celebrare la Festa della donna stasera su Comedy Central arriva Inside Amy Schumer e il film cult Una donna in carriera, dalle 21:00!

La Festa della donna si celebra anche stasera su Comedy Central con una programmazione speciale con Amy Schumer e il film cult Una donna in carriera. Appuntamento dalle 21:00 sul canale di ViacomCBS Networks Italia dedicato all'intrattenimento e alla comicità presente su Sky al canale 128 e in streaming su NOW TV.

Alle 21.00 Comedy Central presenta una commedia cult degli anni '80: Una donna in carriera. Il film, che si è rivelato un grande successo di pubblico al botteghino ed ha ricevuto ben quattro Golden Globe e un premio Oscar, vanta un cast di vere e proprie star: Melanie Griffith, Sigourney Weaver, Harrison Ford, Alec Baldwin e Olympia Dukakis. A firmare la regia Mike Nichols, anche regista de Il Laureato. Tess McGill (Melanie Griffith) è una brillante segretaria trentenne che tenta di fare carriera a Manhattan. Assunta in una società di investimenti di Wall Street, la donna si vede soffiare un importante progetto dal proprio capo, l'ambiziosa Katharine Parker (Sigourney Weaver).

Un disastro di ragazza: Amy Schumer in conferenza stampa a Locarno 2015

Ma la sua rivincita è dietro l'angolo. Quando Katharine si rompe una gamba sulla neve, Tess decide di prendere il suo posto e di concludere da sola l'affare, oltre a riuscire a soffiarle il fidanzato, l'aitante Jack Trainer (Harrison Ford). A seguire, in seconda serata, una selezione di episodi del premiatissimo e provocatorio show Inside Amy Schumer. La più popolare e irriverente comica statunitense, distruttrice di stereotipi e luoghi comuni, Amy Schumer, è la protagonista assoluta di questa pluripremiata serie tra stand-up, interviste imbarazzanti e sketch taglienti. Amy Schumer, che di questo show è co-ideatrice, co-sceneggiatrice e protagonista, è indubbiamente il più giovane talento comico femminile emerso in questi ultimi anni, arrivando a diventare un punto di riferimento per il mondo della comicità americana e non solo. I suoi bersagli sono sempre scomodi, ridicolizza il sessismo, racconta la sfida di essere donna, il tutto sempre con un taglio coraggioso e controcorrente.