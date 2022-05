Amy Adams star e produttrice di Nightbitch, diretto da Marielle Heller

Amy Adams sarà la protagonista di Nightbitch, un film prodotto per Hulu tratto dal romanzo scritto da Rachel Yoder,

Alla regia del progetto ci sarà Marielle Heller che ha inoltre firmato la sceneggiatura dell'adattamento.

Nightbitch viene descritto come un "neo-horror comico in modo oscuro" ed è attualmente in fase di pre-produzione. Le riprese inizieranno a settembre a Los Angeles.

Amy Adams avrà la parte di una donna che si ritrova a diventare una casalinga che vive in periferia e, lentamente, accetta il suo potere bestiale con delle radici nella maternità, diventando sempre più consapevole dei sintomi che sembrano dimostrare che si sta trasformando in un cane.

Amy Adams sarà coinvolta nella realizzazione del film anche come produttrice insieme a Stacy O'Neil attraverso la loro Bond Group.

Marielle Heller ha dichiarato: "Il libro di Rachel Yoder mi ha tolto il fiato, non ho provato questa sensazione da quando ho letto The Diary of a Teenage Girl, molti anni fa. Il racconto esilarante in modo oscuro di Rachel sulla maternità e sulla rabbia mi ha fatto sentire vista. E adattare il libro pensando ad Amy Adams è stata la cosa che mi ha fatto andare avanti durante la pandemia. Sono così elettrizzata nel portare in vita questo film con i meravigliosi partner di Anne Carey, Annapurna Pictures e Searchlight; è un sogno che diventa realtà".