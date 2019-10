Amy Adams e Laura Dern produrranno una serie tv per HBO basata sul romanzo The Most Fun We Ever Had di Claire Lombardo.

Amy Adams e Laura Dern sono pronte a tornare dalle parti di HBO in qualità di produttrici di una nuova serie tv che si intitola The Most Fun We Ever Had e sarà incentrata sulla storia di quattro sorelle.

Le compagnie di produzione delle star di Sharp Objects e Big Little Lies, Bond Group Entertainment e Jaywalker Pictures, si occuperanno infatti di portare sul piccolo schermo il romanzo di Claire Lombardo, The Most Fun We Ever Had.

La showrunner designata per il progetto, Anya Epstein (Gracepoint, In Treatment), e l'autrice stessa del libro, Lombardo, si occuperanno della scenaggiatura, mentre Adams e Dern saranno tra i produttori esecutivi.

Come informa anche The Hollywood Reporter, la storia è "una saga multigenerazionale che attraversa mezzo secolo, e ha come protagoniste quattro sorelle, ognuna che lotta per esistere all'ombra dell'idillico matrimonio dei genitori. Le loro vite si complicheranno quando il figlio di una loro, dato in adozione 15 anni prima, farà la sua ricomparsa".

The Most Fun We Ever Had si va ad aggiungere a una già folta schiera di progetti seriali in sviluppo per il network americano HBO, tra cui anche un adattamento di The Poisonwood Bible con Amy Adams come produttrice esecutiva.