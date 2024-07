Amy Adams è una casalinga convinta di stare diventando un cane nelle foto di Nightbitch

Un nuovo ruolo decisamente inedito per Amy Adams, che nella commedia horror Nightbitch dovrà affrontare una incredibile "trasformazione". Vanity Fair ha diffuso le prime immagini dell'attrice premio Oscar che nella pellicola di Marielle Heller interpreterà una casalinga convinta di star subendo una trasformazione da donna a cane.

Scritto e diretto dall'attrice e regista Marielle Heller, con la collaborazione di Rachel Yoder, autrice del romanzo da cui il film è tratto, Nightbitch vede interpreti anche Scoot McNairy, Mary Holland, Kerry O'Malley, Ella Thomas e Roslyn Gentle. Le foto diffuse da Vanity Fair vedono Amy Adams impegnata in una corsa notturna in cui è seguita da un gruppo di cani e circondata da cani anche nelle sue attività quotidiane. In una foto l'attrice, in camicia da notte, osserva la luna fuori da casa sua, in un'altra è impegnata a dipingere.

Una commedia horror femminile (e femminista)

Fuor di metafora, Nighbitch è una riflessione metaforica su temi come la maternità e la sua conciliazione con l'ambizione personale. Amy Adams interpreta, infatti, una donna che ha accantonato le sue ambizioni artistiche per dedicarsi alla famiglia.

"Il concetto alla base del film è questa idea di perdita di identità", ha spiegato l'attrice. Marielle Heller ha portato la sua esperienza personale nel film, come ricorda lei stessa: "Ho questo ricordo di aver avuto un'intossicazione alimentare quando mio figlio era davvero piccolo. Stavo vomitando, e lui a iniziato a succhiare il mio latte mentre ero sdraiata sul pavimento del bagno. A quel punto ero completamente prosciugato. Non mi era rimasto più nulla. 'Il mio corpo non mi appartiene più' ho pensato. Mi sentivo come se fossi un'orsa con un cucciolo che non doveva allontanarsi da me. Avevo bisogno di essere fisicamente connessa a lui in ogni momento".