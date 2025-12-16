Amore Criminale ultima puntata stasera su Rai 3: Veronica Pivetti racconta il femminicidio di Elisa Bravi

Si conclude stasera martedì 16 dicembre alle 21.20 su Rai 3 la ventottesima stagione di Amore Criminale - Storie di femminicidio, il programma condotto da Veronica Pivetti, con un episodio dedicato alla tragica vicenda di Elisa Bravi, uccisa dall'ex marito nella loro abitazione in provincia di Ravenna.

Fatti principali

La vittima, Elisa Bravi , 31 anni, madre di due bambine, è stata uccisa nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2019 nella sua abitazione a Glorie di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna.

, 31 anni, madre di due bambine, è stata uccisa nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2019 nella sua abitazione a Glorie di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna. L'omicidio è avvenuto durante una lite familiare: il marito, Riccardo Pondi , la strangolò nella camera da letto mentre le figlie dormivano in un'altra stanza.

, la strangolò nella camera da letto mentre le figlie dormivano in un'altra stanza. Dopo il delitto, il marito cercò di rianimarla e poi chiamò i soccorsi e confessò l'omicidio.

Le due figlie furono affidate ai nonni materni e ai servizi sociali.

Processo e condanna

Nel 2021, Pondi fu condannato a 24 anni di reclusione dalla Corte d'Assise di Ravenna. La difesa aveva chiesto il riconoscimento del vizio parziale di mente, la Procura, al contrario, aveva sollecitato la condanna all'ergastolo. Pondi fu condannato al risarcimento per oltre 2 milioni e 800 mila euro a favore dei genitori di Elisa che avevano assunto la custodia delle nipoti

dalla Corte d'Assise di Ravenna. La difesa aveva chiesto il riconoscimento del vizio parziale di mente, la Procura, al contrario, aveva sollecitato la condanna all'ergastolo. Pondi fu condannato al risarcimento per oltre 2 milioni e 800 mila euro a favore dei genitori di Elisa che avevano assunto la custodia delle nipoti In appello nel 2022, la condanna fu a vita (ergastolo).

(ergastolo). Nel 2023, la Corte di Cassazione confermò l'ergastolo in via definitiva.

Elisa Bravi

La vicenda sarà raccontata attraverso la formula della docu-fiction, con interviste, immagini di repertorio e ricostruzioni in fiction, offrendo uno sguardo dettagliato sulla dinamica del crimine e sul contesto familiare in cui si è consumata la tragedia. Amore Criminale è realizzato in collaborazione con Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato e con il Patrocinio della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.