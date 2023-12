Amore Criminale e Sopravvissute stasera su Rai 3: il femminicidio di Vera e l'incubo di Sabrina

Torna stasera 14 dicembre su Rai 3 il doppio appuntamento con Amore Criminale e Sopravvissute. Il primo, condotto da Emma D'Aquino, andrà in onda in prima serata alle 21:20 e racconterà Il femminicidio di Vera. A seguire, la trasmissione ideata e condotta da Matilde D'Errico che questa sera sarà incentrata sulla storia di Sabrina

Amore Criminale

Il femminicidio di Vera

Vera era nata in Ucraina. Dopo aver trascorso lì i primi 40 anni, si trasferisce in Italia per migliorare la propria condizione economica e dare una mano ai figli rimasti nel Paese di origine. A Rimini, la città in cui vive e in cui lavora come badante, Vera conosce Giovanni.

I primi anni di matrimonio trascorrono sereni, ma con il tempo emerge un forte elemento di conflitto. Giovanni non sopporta che Vera mandi ogni mese una piccola somma di denaro ai figli in Ucraina, per aiutarli nell'acquisto di una casa.

Sarà la scoperta di un tradimento da parte di Giovanni a far precipitare del tutto il rapporto, che si chiude con la richiesta di separazione da parte di Vera. La sera del 25 ottobre, Giovanni aspetta che Vera, 59 anni, si addormenti, prende una mazzetta da muratore e la uccide.

Il 7 marzo del 2022 la Corte di Assise di Rimini condanna l'uomo a 23 anni di reclusione. La condanna è stata confermata in Appello.

Sopravvissute

La storia di Sabrina

Sabrina e il suo ex compagno si conoscono dai tempi dell'adolescenza perché lui era il fidanzato della cugina. Per quindici anni si perdono di vista e riallacciano il rapporto solo nel 2015, quando lui le chiede l'amicizia su Facebook.

I due decidono di rincontrarsi e tra loro scoppia una passione che porterà, nove mesi dopo, alla nascita della prima figlia. La relazione si rivela però tossica e pericolosa. Sabrina sopporta per anni, spera sempre che il compagno cambi.

Inizia invece un incubo: lui pretende che la donna segua le sue regole, la insulta quotidianamente e la maltratta. Solo dopo anni infelici, Sabrina matura la decisione di denunciare e rifugiarsi in una casa-famiglia con i figli.

Dove vedere le due trasmissioni

Amore Criminalee Sopravvissute vanno in onda ogni giovedì in prima e seconda serata su Rai 3. I due programmi sono disponibili in live streaming su RaiPlay e sull'app per smart tv, tablet e smartphone. Sulla piattaforma di Viale Mazzini sono caricate anche le precedenti puntate.