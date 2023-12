Amore Criminale e Sopravvissute stasera su Rai 3: Il femminicidio di Marianna e le storie di Giovanna e Fatima

Torna stasera su Rai 3 il doppio appuntamento con Amore Criminale e Sopravvissute. Il primo, condotto da Emma D'Aquino, andrà in onda in prima serata alle 21:20 e racconterà Il femminicidio di Marianna. A seguire, la trasmissione ideata e condotta da Matilde D'Errico che questa sera sarà incentrata sulle vicende di Giovanna e Fatima.

Amore Criminale

Marianna, una donna di 43 anni, è stata uccisa a Padova dall'ex fidanzato. Lavorava come operaia in una fabbrica, ricoprendo il ruolo di capo turno nel suo reparto. Luigi, l'ex fidanzato, era un operaio interinale assunto a tempo determinato nella stessa azienda.

Quando Marianna lo conobbe, rimase colpita dalla sua riservatezza, e presto i due iniziarono una relazione che si trasformò in una convivenza. Tuttavia, le differenze di carattere emersero rapidamente: Marianna amava uscire, frequentare gli amici e viaggiare, mentre Luigi si mostrava freddo e solitario. Il rapporto tra i due si complicò sempre di più fino a deteriorarsi.

Luigi decise un giorno di interrompere la sua relazione con Marianna e richiese la restituzione di tutti i regali che le aveva comprato nel corso degli anni. L'8 giugno 2019, Marianna, accompagnata dal suo collega Paolo, presente come testimone durante la restituzione degli oggetti, attese l'arrivo di Luigi.

Quel giorno nacque una violenta lite: Luigi colpì Marianna con 19 coltellate, uccidendola, e ferì anche Paolo. Successivamente, l'uomo è stato condannato per l'omicidio di Marianna e il tentato omicidio dell'amico Paolo, con una pena di vent'anni di reclusione. La sentenza è definitiva.

Amore Criminale è realizzato in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato, con il Patrocinio della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità

Sopravvissute

La storia di Giovanna

La prima storia riguarda Giovanna, che nel 2019 conosce il suo futuro fidanzato sui social. Fin dall'inizio, l'uomo inizia a corteggiarla insistentemente, sovraccaricandola di piccole attenzioni.

In quel periodo, Giovanna vive una condizione di grande fragilità emotiva a causa della separazione dal suo ex marito, e si abbandona alla promessa di felicità del nuovo compagno. Tuttavia, le attenzioni e le gentilezze presto lasciano spazio alla gelosia e ai conflitti.

L'uomo diventa aggressivo per motivi futili, anche in presenza dei figli e dei genitori di Giovanna, che la esortano a interrompere la storia. Al culmine di un'ennesima lite, Giovanna decide definitivamente di lasciare il compagno e mettersi in salvo.

La vicenda di Fatima

La seconda storia riguarda il tentato omicidio di Fatima, una giovane marocchina. Fatima conosce suo marito nel 2020, all'età di 23 anni. In quel periodo, lei vive ancora in Marocco con la sua famiglia d'origine, mentre l'uomo risiede in Italia.

Dopo il matrimonio, il marito di Fatima mostra la sua natura violenta: la insulta, le tira i capelli, le stringe le braccia causandole lividi. Nonostante la volontà di lasciarlo, le pressioni della famiglia d'origine la costringono a desistere.

Il 17 agosto 2021, durante una lite, l'uomo accoltella Fatima sfregiandole il volto. La ragazza cerca di difendersi e fuggire, ma non ci riesce. Saranno le sue urla a attirare l'attenzione dei vicini, che chiamano i soccorsi e la mettono in salvo.

Sopravvissute va in onda con il Patrocinio della Ministra per la Famiglia la Natalità e le Pari Opportunità.

Dove vedere le due trasmissioni

Amore Criminale e Sopravvissute vanno in onda ogni giovedì in prima e seconda serata su Rai 3. I due programmi sono disponibili in live streaming su RaiPlay e sull'app per smart tv, tablet e smartphone. Sulla piattaforma di Viale Mazzini sono caricate anche le precedenti puntate.