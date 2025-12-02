Amore Criminale stasera su Rai 3: Veronica Pivetti racconta il femminicidio di Rossella Nappini

La tragica storia di Rossella Nappini, infermiera di 52 anni uccisa con 56 coltellate dall'ex compagno, sarà raccontata nella puntata di stasera di Amore Criminale su Rai 3, tra ricordi e ricostruzioni del delitto.

Va in onda stasera, martedì 2 dicembre 2025, la quinta puntata di Amore Criminale, condotta da Veronica Pivetti su Rai 3 a partire dalle 21:20. L'appuntamento di questa settimana è interamente dedicato alla drammatica vicenda di Rossella Nappini, l'infermiera 52enne dell'ospedale San Filippo Neri di Roma, uccisa con 56 coltellate dal suo ex compagno il 4 settembre 2023.

La vittima Rossella Nappini

Le anticipazioni del 2 dicembre di Amore Criminale: La tragedia di Rossella

Rossella Nappini, infermiera e madre di due figli e dedita al lavoro e alla famiglia, aveva intrapreso una relazione che si è poi rivelata fatale. L'assassino è Adil Harrati, un uomo di 45 anni di origine marocchina che Rossella aveva conosciuto mentre lui lavorava come imbianchino nello stabile dove lei viveva. La loro frequentazione è rapidamente evoluta in una relazione intensa. Rossella si fidava di lui al punto da parlargli di matrimonio, anche con l'intento di facilitargli la concessione del permesso di soggiorno.

Come fu uccisa Rossella Nappini e la condanna di Adil Harrati

Quando Rossella scoprì alcuni precedenti dell'uomo, decise di interrompere il rapporto. Una scelta che Harrati non ha mai accettato, continuando a perseguitarla con messaggi e telefonate incessanti. Poche ore prima del tragico epilogo, Rossella aveva raccontato alla sorella di aver rifiutato un suo invito. Rossella Nappini fu raggiunta nell'androne del suo palazzo e colpita con 56 coltellate, in un attacco definito dalla Procura come "premeditato e brutale".

Adil Harrati, condannato per l'omicidio di Rossella Nappini

Il pubblico ministero ha ribadito che la fine del rapporto - e la conseguente perdita della possibilità di ottenere la regolarizzazione - abbia scatenato la sua furia omicida. La puntata di Amore Criminale ricostruisce la storia attraverso la docu-fiction, ripercorrendo la vicenda che ha portato, il 5 dicembre 2024, alla condanna all'ergastolo in primo grado per Harrati, con l'aggravante della crudeltà, condanna confermata in Appello nel maggio 2025.

Un murale per la vittima del femminicidio

Recentemente è stato deciso che a Rossella Nappi sarà dedicato un murale alla stazione ferroviaria San Filippo. "Con questo murale vogliamo lasciare un segno visibile e permanente del nostro impegno contro la violenza sulle donne. La memoria non è un gesto simbolico, ma un dovere civico" - ha dichiarato ai microfoni di RomaToday Sandro Chinni, consigliere M5S.

Dove vedere Amore Criminale in tv e in streaming

La quinta puntata del programma condotto da Veronica Pivetti andrà in onda stasera martedì 2 dicembre 2025 alle 21.20 su Rai 3. L'episodio sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere la docu-fiction in qualsiasi momento.