Amore criminale 2022, seconda puntata: la storia di Giordana Di Stefano

Amore criminale 2022 torna stasera su Rai3, alle 21:20, con la seconda puntata, ancora una replica della scorsa stagione. Veronica Pivetti racconterà la storia di Giordana, siciliana di appena 20 anni, uccisa dall'ex compagno con 48 coltellate.

Giordana Di Stefano ha un sogno nel cassetto: diventare una ballerina professionista di flamenco. Non immagina però nel 2010, quando incontra Luca Priolo, che tutto finirà per mano sua.

Lei è una ragazzina di neppure 15 anni che vive a Nicolosi, in provincia di Catania, lui è il ragazzo di poco più grande che le fa battere il cuore.

Ma quando Giordana, dopo soli due mesi, annuncia di essere incinta, comincia la crisi: lui non vuole quella bambina, lei decide di metterla al mondo e di rimanere a vivere con la sua famiglia. Il sogno d'amore comincia a trasformarsi in un incubo anche perchè Luca, soprattutto dopo la nascita della piccola, manifesta una gelosia morbosa nei confronti di Giordana: la segue, controlla spostamenti e messaggi sul cellulare, la umilia per il suo aspetto. Lei, nel 2013, prende la decisione non facile di lasciarlo.

Seguono mesi difficili in cui Giordana è costretta perfino a querelare il padre di sua figlia: lui la pedina e tenta perfino di intrufolarsi nella casa della famiglia Di Stefano da una finestra. A pesare c'è anche la gelosia verso il ragazzo che la giovane ha iniziato da poco a frequentare.

Luca Priolo a questo punto sa che, se non vuole aggravare la propria posizione, deve tenersi a debita distanza dall'ex convivente ma, in quel 6 ottobre 2015, nel giorno in cui era stata fissata l'udienza preliminare del procedimento per stalking, esplode la sua follia omicida.

Giordana Di Stefano, a soli 20 anni, viene colpita con 48 coltellate e muore dissanguata a pochi passi da casa.

Lasciando una bambina di soli 4 anni alle cure della sua famiglia, da cui la piccola prenderà il cognome.

Per Luca Priolo, però, non è finita: il ragazzo pensa di farla franca salendo in macchina e guidando dalla Sicilia fino a Milano. Vorrebbe prendere un treno per la Svizzera e fuggire all'estero, ma per un attimo il pensiero corre al padre, che decide di avvisare con un messaggio. Sarà quella la sua condanna: fermato dalle forze dell'ordine nel capoluogo lombardo, Luca Priolo viene arrestato e processato. Nel novembre 2019 la Suprema Corte di Cassazione conferma per il ventisettenne la condanna a 30 anni di carcere per omicidio.