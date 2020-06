Amici Speciali, The Kolors non parteciperanno alla finale

The Kolors non parteciperanno alla finale di Amici Speciali, l'annuncio è arrivato in un video postato via social dai produttori.

La finale di Amici Speciali è attesa per domani ma The Kolors non parteciperanno alla gara, nonostante il risultato della scorsa settimana. Stash lo ha comunicato in un video postato sui social, il gruppo napoletano vuole dare ad uno degli esclusi la possibilità di esibirsi nell'ultima serata, saranno i tre finalisti a scegliere chi sarà il quarto concorrente a salire con loro sul palco di Amici.

Il talent Amici Speciali, il nuovo programma di Maria De Filippi nato per supportare la protezione civile in un momento difficile per il nostro Paese, è ormai in dirittura d'arrivo. La semifinale ha visto trionfare Irama, The Kolors, Alessio Gaudino e Michele Bravi ma oggi è arrivata la notizia che il gruppo napoletano ha rinunciato alla finale attraverso un video postato dalla produzione sui social.

"Pur essendo molto lusingato di essere stato scelto come finalista, sin da subito, sin dal primissimo momento dopo la puntata, mi sono sentito di rinunciare a quel posto da finalista", inizia così la spiegazione di Stash che poi prosegue: "Seppur simbolico, quel trofeo è pur sempre un'opportunità. Io di opportunità da questo posto ne ho avute già tante. La mia coppa l'ho alzata nel 2015. Da due anni sono professore in questa scuola e gran parte di questi ragazzi che vedete in questo programma li ho interrogati, li ho visti crescere artisticamente, ho dato voti, li ho consigliati per cui mi sembra giusto rinunciare in questo momento al mio posto di finalista".

The Kolors sono diventati famosi nel 2015 quando hanno vinto la quattordicesima edizione di Amici, Stash dall'edizione del talent del 2018 è diventato professore e giudice del programma. Il quarto finalista sarà scelto da Michele Bravi, Irama e Alessio Gaudino, così come spiega il frontman dei Kolors: "A decidere chi sarà la persona che prenderà il mio posto saranno gli altri tre finalisti, esattamente come hanno fatto con me. Per cui, ci vediamo venerdì, ci divertiremo". Stash e gli altri concorrenti eliminati parteciperanno alla finale in veste di supporter.