Amici Speciali, da stasera su Canale 5 il nuovo programma di Maria De Filippi: i concorrenti

Prende il via stasera su Canale 5 alle 21:20 Amici Speciali - Con Tim insieme per l'Italia, nuovo programma di Maria De Filippi: ecco tutti i concorrenti.

Stasera su Canale 5, alle 21:20, prende il via Amici Speciali, nuovo programma di Maria De Filippi, spin-off del più longevo talent ma con concorrenti già famosi.

Amici Speciali - Con Tim insieme per l'Italia, che andrà in onda senza pubblico in studio e rispettando le regole sul distanziamento sociale, è un talent che la stessa Maria De Filippi ha definito benefico: il premio finale sarà devoluto per aiutare la protezione civile.

Il cast è composto in totale da 12 concorrenti, sette cantanti e cinque ballerini.