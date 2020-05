Amici speciali, seconda puntata stasera su Canale 5

Torna stasera su Canale 5 alle 21:40, con la seconda puntata, Amici Speciali - Con Tim insieme per l'Italia, nuovo talent di Maria De Filippi nato per sostenere la Protezione Civile.

La settimana scorsa è iniziata l'avventura di Amici Speciali - Con Tim insieme per l'Italia. Al timone dello show, in prima serata su Canale 5, Maria De Filippi. Sette cantanti e cinque ballerini si sono sfidati a colpi di performance artistiche che hanno regalato ai telespettatori uno spettacolo decisamente godibile. In palio, ricordiamo, non ci sono medaglie ma tamponi. Lo show ha, infatti, come unico fine - oltre al connaturato scopo di intrattenere - quello di sostenere la Protezione Civile.

Nel corso della serata abbiamo ritrovato - con gioia - Michele Bravi molto emozionato, Andreas Muller e Umberto Gaudino vivaci e impeccabili, lo scugnizzo Stash - e i suoi The Kolors - in grande spolvero, Gabriele Esposito e Alessio Gaudino, Irama pronto a mettersi ancora in gioco, i vincitori delle ultime due edizioni di Amici - Alberto Urso e Gaia Gozzi - sempre emozionati di calcare quel palco e le medaglie d'argento (sempre delle ultime due edizioni di Amici) Giordana Angi e Javier Rojas concentrati invece sulla sfida. Abbiamo anche iniziato a conoscere il rapper Random (al secolo Emanuele Caso).

Divisi in due squadre - quella dei bianchi e quella dei blu - gli artisti non si sono risparmiati: si sono esibiti su cover toccanti, divertiti cimentandosi su pezzi propri diventati vere e proprie hit, emozionati con i quadri di Giuliano Peparini, entusiasmati di fronte ai complimenti della giuria e dei rappresentati dei principali network radiofonici. Alla fine però a trionfare è stato il ballerino Alessio Gaudino. Non sono mancati comunque i siparietti divertenti che hanno visto protagonisti i giudici Giorgio Panariello, Sabrina Ferilli e Gerry Scotti ma anche - immancabilmente - il prof. Rudy Zerbi. Siamo pronti per la seconda puntata di Amici Speciali e siamo sicuri: anche questa volta ne vedremo delle belle.