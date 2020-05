Amici speciali: Irama e Gaia Gozzi fanno sognare i fan

Amici Speciali non è ancora partito ma fa già sognare i fan di Gaia Gozzi e Irama, due tra i protagonisti più amati delle ultime edizioni del talent, complice un semplice gesto di lui.

A pochi giorni dal debutto di Amici Speciali, due dei partecipanti più attesi, Gaia Gozzi e Irama, sono al centro dell'attenzione dei fan dopo che il cantante ha iniziato a seguire l'ultima vincitrice del talent su Instagram.

Naturalmente non ci sono implicazioni romantiche (Irama è fidanzatissimo con la modella Victoria Stella Doritou), anche se c'è già qualcuno che sogna una nuova storia d'amore: i rispettivi follower sperano apertamente in una collaborazione artistica. Molti i commenti sui social dei fan che caldeggiano un duetto tra i due cantanti nel prossimo serale di Maria De Filippi. Sognando già che magari la versione "VIP" di Amici possa lanciare il nuovo sodalizio professionale sul mercato musicale anche per il futuro.

Amici Speciali, il programma che vede gli ex alunni della scuola di Amici sfidarsi per dare una mano alla Protezione civile, intanto si prepara a partire, con ogni probabilità entro la fine di maggio. Del cast fanno parte cinque ballerini e sette cantanti: Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino, e sette cantanti, The Kolors, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi e Random.